عمرو دياب الأول على «يوتيوب» بأغنية «الجو جميل» (فيديو)

تصدر المطرب عمرو دياب "تريند" الأكثر رواجًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال "برومو" أغنيته الجديدة "الجو جميل" بعد طرحها بساعات محققًا أكثر من 500 ألف مشاهدة."الجو جميل" تعاون الهضبة فيها مع الشاعر الغنائي محمد القياتي الذي كتب كلماتها، وأسند ألحان الأغنية لمحمد يحيى، والتوزيع لأحمد عادل، والميكس والديجيتال ماستر لأمير محروس.ويأتي "البرومو" بعد أيام قليلة من طرح عمرو دياب دويتو "أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.الأغنية الجديد يقول الهضبة في كلماتها "وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان لما بقرب ليك، لما بشوفك بنسى الدنيا، وبجري عليك، ياللي مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان أنت جميل، كملت الحتة الناقصة، مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".