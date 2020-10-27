مقتل إرهابي تابع لـ«داعش» في العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء، عن مقتل إرهابي من تنظيم "داعش" بكمين محكم في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.وذكرت الوكالةـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"ـ "أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر تنظيم داعش الإرهابي والقصاص منهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات ديالى خلال كمين محكم استمر لمدة 24 ساعة من قتل الإرهابي المكني أبوالحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى".