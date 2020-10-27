رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إقرار قانون ياباني بشأن تقديم تطعيمات كورونا مجانًا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أقر مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بشأن تقديم تطعيمات فيروس كورونا المستجد مجانًا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مشروع القانون يحث المواطنين على بذل الجهود لتلقي اللقاحات، موضحًا أن سلطات البلديات ستقوم بتقديم هذه التطعيمات وستتكفل الحكومة المركزية بتغطية التكاليف بالكامل.

وأضافت الشبكة اليابانية أنه إذا تبين أن هذه اللقاحات تسببت في إحداث مشاكل صحية، فإن الحكومة ستدفع تكاليف العلاج بالكامل.

وقد اتفقت الحكومة اليابانية مع شركات الأدوية الأمريكية والبريطانية على تلقي إمدادات اللقاحات التي قامت بتطويرها، وتخطط لبدء عمليات التطعيم في النصف الأول من عام 2021.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

مصر تلبي دعوة جنوب إفريقيا وتوافق على إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

«الإسكان» تحتفل بالانتهاء من صب خرسانة 4 أبراج في العاصمة الإدارية

انفجار ماسورة مياه يغرق حدائق القبة

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

مفاجأة صادمة لعشاق مشروبات الدايت

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟ نشرة بأهم الفعاليات الثقافية

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب

«كتاب الزنوج».. رواية تحكي فظائع إفريقيا على يد المستعمر الأبيض

الليلة.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» تضئ ساحة الهناجر مجددًا