إقرار قانون ياباني بشأن تقديم تطعيمات كورونا مجانًا

أقر مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بشأن تقديم تطعيمات فيروس كورونا المستجد مجانًا.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مشروع القانون يحث المواطنين على بذل الجهود لتلقي اللقاحات، موضحًا أن سلطات البلديات ستقوم بتقديم هذه التطعيمات وستتكفل الحكومة المركزية بتغطية التكاليف بالكامل.وأضافت الشبكة اليابانية أنه إذا تبين أن هذه اللقاحات تسببت في إحداث مشاكل صحية، فإن الحكومة ستدفع تكاليف العلاج بالكامل.وقد اتفقت الحكومة اليابانية مع شركات الأدوية الأمريكية والبريطانية على تلقي إمدادات اللقاحات التي قامت بتطويرها، وتخطط لبدء عمليات التطعيم في النصف الأول من عام 2021.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.