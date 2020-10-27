بدء خطة أعمال غسيل الشبكات وخزانات المياه بجميع قرى محافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء خطة أعمال غسيل الشبكات وخزانات المياه بجميع قرى ومراكز محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك بالتنسيق الكامل بين فرع شركة مياه الشرب مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة.وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل خطة غسيل لشبكات مياه الشرب في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مؤكدًا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا يتم غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.وأضاف رئيس شركة مياه القناة، أنه يتم أيضا عمل حملة مكبرة للمرور على الأماكن التي تستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، وذلك من خلال لجان متخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفا الي متابعته بشكل مستمر وبصفة شخصية كافة الشكاوى الواردة بمحافظات القناة والعمل على حلها فورًا وخاصة المتعلقة بظهور طفوحات مياه الصرف الصحي بالشوارع، وكسور خطوط المياه، وانسداد البلاعات، ومتابعة عمل محطات المياه، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنينوأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان والاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى.