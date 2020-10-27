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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 16 ألفًا و550 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
جريدة الدستور
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سجل المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، 16 ألفًا و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و547 ألفًا و774 إصابة.

وذكر المركز- في بيان اليوم الثلاثاء- أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، حيث تم تسجيل 4312 إصابة في العاصمة موسكو، و721 بمدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا.

وأضاف أن هناك 12 ألفًا و844 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و158 ألفًا و940 شخصًا.

ولفت المركز إلى أنه تم تسجيل 320 وفاة جديدة بالفيروس في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفًا و589 حالة وفاة.

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