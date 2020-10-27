الصين تطالب أمريكا بوقف خطط مبيعات الأسلحة لتايوان

طالبت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بوقف خطط مبيعات الأسلحة إلى جزيرة تايوان بشكل فوري، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير المناسبة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على إعلان الولايات المتحدة أمس إقرار مبيعات أسلحة بقيمة مليارين و400 مليون دولار إلى تايوان تتضمن أنظمة هاربون الدفاعية.وقال بين "إن مبيعات الأسلحة الأمريكية تنتهك مبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتضر بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وترسل إشارة خاطئة إلى قوى الاستقلال. والصين تعارض ذلك بشدة".وحث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة، ووقف خطط مبيعات الأسلحة ذات الصلة بشكل فوري.