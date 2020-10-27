فيتنام تسارع لإجلاء مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار «مولاف»

أفادت وسائل إعلام رسمية في فيتنام اليوم الثلاثاء، بأن السلطات تسارع لإجلاء أكثر من مليون شخص من المناطق المنخفضة التي يتواجدون بها وسط البلاد، مع اقتراب وصول الإعصار "مولاف" القوي، وذلك في الوقت الذي لا تزال تتعامل فيه بعض المناطق مع آثار الفيضانات العارمة الأخيرة.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار "مولاف" الساحل الجنوبي الأوسط لفيتنام صباح غد الأربعاء، وتصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا (84 ميلا) في الساعة.وكان رئيس الوزراء نجوين شوان فوك قد أمر السلطات المحلية في وقت متأخر من أمس الإثنين بالاستعداد لإجلاء حوالي 3ر1 مليون شخص في المناطق الواقعة على طريق الإعصار.وقال فوك - خلال اجتماع طارئ عقده مع مسئولي الاستجابة للكوارث - إنه يجب اتخاذ الحذر لحماية أرواح المواطنين وشدد على أهمية نقل الأشخاص المتواجدين في مناطق منخفضة أو متوقع أن يضربها الإعصار إلى أماكن آمنة.وأعرب فوك عن مخاوفه من أن يكون الإعصار "مولاف" مميتا مثل الإعصار "دامري" الذي ضرب المنطقة الوسطى من البلاد في عام 2017 وخلف أكثر من مائة قتيل.وتضررت مناطق "كوانج بنه" و"كوانج تري" و"هوي" بوسط البلاد بشدة من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها مطلع الشهر الجاري، وأودت بحياة 136 شخصا، وخلفت العشرات من المفقودين.يشار إلى أن الإعصار "مولاف" قد خلف ما لا يقل عن 3 قتلى و13 مفقودا، كما شرد أكثر من 120 ألف قروي في الفلبين قبل أن يتجه نحو فيتنام.