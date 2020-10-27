ترامب عن تعيين إيمي باريت بالمحكمة العليا: يوم تاريخي لأمريكا

فى خطوة تزيد من فرصة فوزه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حقق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتصارا كبيرا، بعد مصادقة مجلس الشيوخ تعيين مرشحته القاضية المحافظة، إيمي كوني باريت، عضوا في المحكمة العليا وبالتالي تكريس هيمنة اليمين على أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة.وثمن ترامب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين باريت قاضية في المحكمة العليا، واصفا هذا الحدث بأنه يوم تاريخي لأمريكا.وقال ترامب خلال مراسم أداء القاضية المحافظة قسم اليمين في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره جمع بينه عدد من البرلمانيين "هذا يوم تاريخي لأمريكا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيز".من جانبها، قالت القاضية باريت بعدما أدت قسم اليمين أمام عضو المحكمة العليا القاضي كلارنس توماس أقف هنا الليلة بكل فخر وتواضع، وفقا لقناة العربية.وأيد 52 عضوا، جميعهم جمهوريون، تعيين القاضية باريت في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في حين صوت ضد هذا التعيين 48 سيناتورا، بينهم سيناتورة واحدة جمهورية والبقية ديمقراطيون.وتصبح باريت ثالث عضو يعينه ترامب في المحكمة العليا، التي بات المحافظون يتمتعون فيها بأغلبية الضعف، علما أن هؤلاء الأعضاء يعينون لمدى الحياة.ويأتي تثبيت باريت في المحكمة العليا خلفا للقاضية الليبرالية روث بادر جينسبورج التي توفيت في 18 سبتمبر قبل ثمانية أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.وعقب تعيين باريت، بات بإمكان ترامب أن يستغل هذا الانتصار في جولاته الانتخابية لحشد التأييد في الولايات المتأرجحة وتقليص الفارق مع خصمه الديمقراطي، جو بايدن، الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الأمر سيقلب مسار الاستحقاق بالنسبة للرئيس الجمهوري الذي يتهمه خصمه بالاستسلام لجائحة كورونا، علما أن الاستطلاعات تبين أن الناخبين بغالبيتهم غير راضين على طريقة إدارته للأزمة الصحية.