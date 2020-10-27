«التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر التموينية للبدالين

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالي التموين ومنافذ الصرف بالجداول المنظمة، ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها.كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت توفير السلع التموينية المدعمة بمخازن الشركات التابعة للوزارة ضمن مقررات شهر نوفمبر المقبل، لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها، بجانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.