رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة ترحب بتعهد اليابان مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
جوتيريش
جوتيريش
أ ش أ
طباعة
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بتعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلاده إلى المستوى الصفري بحلول عام 2050.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأن سوجا أخبر جوتيريش بأن اليابان ستنضم إلى "تحالف الطموح المناخي"، والذي بدوره يعمل على تحيّيد أثر الكربون.

وأضافت أن سوجا تعهد أمام البرلمان الياباني بتسريع عملية بدء دورة النمو البيئي والاقتصادي من خلال الابتكارات والاستمرار في الاضطلاع بدور نشط في تحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الوصول إلى مجتمع خالٍ من الكربون.

وأكد سوجا - الذي تولى منصبه منتصف سبتمبر الماضي- أن اليابان ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة في تعزيز التغطية الصحية الشاملة ودعم الإجراءات ضد جائحة فيروس كورونا.

بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - في بيان - إن التزام اليابان بتحقيق هدف الحد من الانبعاثات يعد تطورًا إيجابيًا مهمًا للغاية.

وأضاف دوجاريك: "تنضم اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلى مجموعة متنامية من الاقتصادات الكبرى الملتزمة بأن تكون قدوة يحتذى بها في بناء عالم مستدام وخال من الكربون وقادر على مقاومة تغيّر المناخ بحلول عام 2050"، مؤكدا تطلع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراءات سياسية ملموسة سيتم اقتراحها وتنفيذها لتحقيق هذا الهدف.

وفي السياق ذاته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو -في مؤتمر صحفي دوري اليوم- "يجب علينا مراجعة اللوائح واتخاذ الترتيبات لتسهيل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك توليد طاقة الرياح البحرية".

وقال وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي، إن وزارته تخطط لمراجعة قانون بشأن تعزيز التدابير ضد ظاهرة الاحتباس الحراري لتسهيل إدخال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في اليابان، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء للنظر في الاعتبارات بسرعة.

وتسعى وزارة البيئة اليابانية إلى تقديم المساعدة المالية للحكومات البلدية والشركات العاملة على إدخال الطاقة المتجددة وتبسيط إجراءات الموافقة والتراخيص الحكومية، وتخطط لإنشاء لجنة معنية بهذا الأمر في وقت مبكر من شهر نوفمبر المقبل.

موضوعات متعلقة

«الإسكان» تحتفل بالانتهاء من صب خرسانة 4 أبراج في العاصمة الإدارية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-10-2020 بالبنوك المصرية

«تقطيع بالساطور».. عامل يتخلص من زوجته وأطفاله فى مذبحة بسوهاج

براتب 1800 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة ببورسعيد

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

مفاجأة صادمة لعشاق مشروبات الدايت

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟ نشرة بأهم الفعاليات الثقافية

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب

«كتاب الزنوج».. رواية تحكي فظائع إفريقيا على يد المستعمر الأبيض

الليلة.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» تضئ ساحة الهناجر مجددًا