رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة»: مستويات جديدة لسوء تغذية الأطفال في اليمن

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهر تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال، ما يلقي الضوء على تحذيرات بأن البلد يقترب من أزمة طاحنة في الأمن الغذائي.

وتفاقمت مسببات سوء التغذية في اليمن في 2020 مع تفشي فيروس كورونا والتراجع الاقتصادي والسيول وتصاعد القتال والنقص الكبير هذا العام في تمويل المساعدات، ما زاد وضع الجوع سوءا بسبب الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

وقالت ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن: "نحذر منذ يوليو من أن اليمن على شفا كارثة تتعلق بالأمن الغذائي، إذا لم تتوقف الحرب الآن، فإننا نقترب من وضع لا يمكن إصلاحه وخطر فقد جيل من أطفال اليمن الصغار".

ووفقا لتحليل وضع سوء التغذية في جنوب اليمن بناء على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بالأمم المتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنحو 10% في 2020 إلى أكثر من نصف مليون.

وزادت حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 15.5% ونحو ربع مليون امرأة حبلى أو مرضعة تحتاج لعلاج من سوء التغذية.

وهناك نحو 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في جنوب اليمن الذي يخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ولم تتح بعد بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في شمال اليمن حيث يقيم أغلب السكان والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.

ولم تعلن المجاعة رسميا في اليمن، وتقول الأمم المتحدة إن البلد يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم إذ يعتمد 80% من سكانه على المساعدات الإنسانية.

وتغلق تدريجيا خدمات التغذية وغيرها من الخدمات التي تنقذ ملايين اليمنيين من الموت جوعا بسبب نقص حاد في التمويل هذا العام.

موضوعات متعلقة

براتب 1800 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة ببورسعيد

«تقطيع بالساطور».. عامل يتخلص من زوجته وأطفاله فى مذبحة بسوهاج

«الإسكان» تحتفل بالانتهاء من صب خرسانة 4 أبراج في العاصمة الإدارية

نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

مفاجأة صادمة لعشاق مشروبات الدايت

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟ نشرة بأهم الفعاليات الثقافية

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب

«كتاب الزنوج».. رواية تحكي فظائع إفريقيا على يد المستعمر الأبيض

الليلة.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» تضئ ساحة الهناجر مجددًا