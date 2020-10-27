غدًا.. «المراغي» يتحدث عن تأثير كورونا على العمال في ندوة «العمل العربية»

يلقي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي غدًا الأربعاء، كلمة في ندوة عربية تنظمها منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، حول تأثير جائحة كورونا على القطاع غير المنظم، والتي ينسقها مصطفى عبد الستار مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية، ويتحدث فيها مجموعة من الخبراء والمحاورون، ومنهم الدكتور أحمد الشوابكة الخبير العربي في مجال تنمية الموارد البشرية والتشغيل، والدكتور نيازي مصطفى الخبير المصري والعربي في مجال التنمية البشرية.وجاء في بيان عن مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صادر اليوم الثلاثاء، أن كلمة رئيس عمال مصر، ستتضمن 5 محاور رئيسية يرصد خلالها تأثير انتشار فيروس كورونا على العمال والقطاع غير المنظم محليا وعربيا ودوليا، وإبراز دور النقابات والاتحادات العمالية في المشاركة في مواجهة تداعيات الوباء، إضافة إلى خارطة طريق مقترحة، وتجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المتبعة وتوجيهها بشكل أوسع نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا‏ وعدالة وحماية للمتضررين من كورونا، خاصة العمالة غير المنتظمة.