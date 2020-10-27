رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل بدء عرض مسلسل «نمرة 2» على «شاهد VIP».. الخميس

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
محمد قدري
طباعة
تبدأ منصة "شاهد VIP" عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "نمرة 2"، اليوم الخميس، يقدم خلاله عدد من نجوم الفن مجموعة قصص منفصلة في كل حلقة، ويبدأ العرض بحكاية "الناحية التانية" لعمرو يوسف وصبا مبارك.

والعمل من 9 حلقات، ومن القصص الأخرى "اللي يصير ببيروت" لنيللي كريم وعادل كرم، و"أنت فين" لآسر ياسين وأروى جودة، و"فرق توقيت" لماجد الكدواني وشيرين رضا، و"أول إمبارح" من بطولة منة شلبي وأحمد مالك.

كما تقدم المنصة قصة "آخر الليل" بطولة أمينة خليل وإياد نصار، بالإضافة إلى أعمال وقصص أخرى جار تصويرها حاليا ويعرض المسلسل مساء كل خميس من كل أسبوع.

"نمرة اتنين" عبارة عن 9 حلقات، كل منها 45 دقيقة، وهي حلقات منفصلة، من إنتاج هاني أسامة، محمد رفاعي بندق، شاهيناز العقاد، ويشارك في إخراجها هادي الباجوري، هاني خليفة، تامر محسن، طارق العريان في أول تجاربه مع الدراما التلفزيونية، ومحمد شاكر، وأحمد النجار.

بطولة عمرو يوسف، شيرين رضا، أروى جودة، صبا مبارك، ويعقوب الفرحان، سينتيا خليفة، أحمد السعدني وماجد الكدواني، نيللي كريم، إياد نصار، آسر ياسين، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد مالك، منى زكي، وتأليف مريم نعوم وسارة طيبة وائل حمدي، سما عبدالخالق.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020

مصر تلبي دعوة جنوب إفريقيا وتوافق على إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

«الصحة»: 167 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

مفاجأة صادمة لعشاق مشروبات الدايت

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟ نشرة بأهم الفعاليات الثقافية

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب

«كتاب الزنوج».. رواية تحكي فظائع إفريقيا على يد المستعمر الأبيض

الليلة.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» تضئ ساحة الهناجر مجددًا