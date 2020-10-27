تفاصيل بدء عرض مسلسل «نمرة 2» على «شاهد VIP».. الخميس

تبدأ منصة "شاهد VIP" عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "نمرة 2"، اليوم الخميس، يقدم خلاله عدد من نجوم الفن مجموعة قصص منفصلة في كل حلقة، ويبدأ العرض بحكاية "الناحية التانية" لعمرو يوسف وصبا مبارك.والعمل من 9 حلقات، ومن القصص الأخرى "اللي يصير ببيروت" لنيللي كريم وعادل كرم، و"أنت فين" لآسر ياسين وأروى جودة، و"فرق توقيت" لماجد الكدواني وشيرين رضا، و"أول إمبارح" من بطولة منة شلبي وأحمد مالك.كما تقدم المنصة قصة "آخر الليل" بطولة أمينة خليل وإياد نصار، بالإضافة إلى أعمال وقصص أخرى جار تصويرها حاليا ويعرض المسلسل مساء كل خميس من كل أسبوع."نمرة اتنين" عبارة عن 9 حلقات، كل منها 45 دقيقة، وهي حلقات منفصلة، من إنتاج هاني أسامة، محمد رفاعي بندق، شاهيناز العقاد، ويشارك في إخراجها هادي الباجوري، هاني خليفة، تامر محسن، طارق العريان في أول تجاربه مع الدراما التلفزيونية، ومحمد شاكر، وأحمد النجار.بطولة عمرو يوسف، شيرين رضا، أروى جودة، صبا مبارك، ويعقوب الفرحان، سينتيا خليفة، أحمد السعدني وماجد الكدواني، نيللي كريم، إياد نصار، آسر ياسين، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد مالك، منى زكي، وتأليف مريم نعوم وسارة طيبة وائل حمدي، سما عبدالخالق.