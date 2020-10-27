حملة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بكفرالزيات

نفذت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة موسعة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة كفرالزيات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية؛ لغلق مراكز الدروس الخصوصية في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقاد الحملة أحمد الصواف عضو جهاز الرقابة والمتابعة بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حيث تم المرور على أماكن الدروس الخصوصية، وتمت مداهمة عدد 3 مراكز للدروس الخصوصية، وتم الغلق والتشميع لها بالتنسيق مع رئاسة مدينة كفرالزيات.