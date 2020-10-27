أين تذهب هذا المساء؟ نشرة بأهم الفعاليات الثقافية

يقام اليوم الثلاثاء عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بمختلف الهيئات والمراكز الثقافية، يرصدها "الدستور" خلال السطور التالية:تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في العاشرة من صباح اليوم، احتفالية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف بقاعة على مبارك بدار الكتب بكورنيش النيل.تنطلق في الثالثة عصرًا٬ ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ فعاليات ورشة عمل مجانية للسيدات تحت بعنوان أعمال فنية بخيط المكرمية٬ وتقوم على الورشة عبير المصيلحي، مدربة أشغال وفنون يدوية محترفة.تعقد في السادسة بالمجلس الأعلي للثقافة٬ ندوة بعنوان "نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية"، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، ويدير الندوة الدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية ويشارك بها كل من: اللواء أركان حرب ناجي شهود٬ واللواء طيار أركان حرب مجد الدين رفعت، وعمرو الخولي باحث في العلاقات الدولية.تعقد في السابعة٬ بمكتبة ديوان مصر الجديدة٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "اللوكاندة" للكاتب ناصر عراق٬ والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية٬ وتدير الندوة الروائية رشا سمير.يعود مرة أخرى العرض المسرحى "كأنك تراه"، في السادسة٬ على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. يعقب عرض المسرحية استراحة نصف ساعة، يليها يعرض أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ديكور مصطفى كامل، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.تحل الدكتورة رندة صبري٬ في السابعة٬ بضيافة برنامج سلسلة قراءة في كتاب مترجم٬ وذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك. هذا ومن المقرر أن تقدم "صبري" قراءة في كتاب "دعوة إلى ترجمة رحلات أدباء عصر النهضة إلى اللغات الأجنبية: الدنيا في باريس.. لأحمد زكي باشا نموذجًا".تنظم لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في السادسة٬ ندوة "التفكير النقدى وآليات مواجهة التطرف"، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها كل من الدكتور حسين على حسن، وصلاح سالم، وعمار على حسن، ويدير الندوة الدكتور مصطفى النشار مقرر اللجنة.