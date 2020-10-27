رئيس مجلس السيادة السوداني في القاهرة اليوم

يجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى القاهرة، حسبما أفادت قناة "العربية"، في خبر عاجل الآن.وتأتي تلك الزيارة في وقت خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا الكونجرس بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ووفق نص الخطاب الذي نشره البيت الأبيض، مساء أمس الإثنين، فإن الرئيس الأمريكي ألغى قرار وضع السودان في هذه اللائحة، والذي يعود إلى 12 أغسطس 1993.وكانت، واشنطن، قد اتخذت هذا القرار خلال تولي عمر البشير دفة الحكم في السودان، بعد أن اتهمته بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.وقبل أيام، أعلن البيت الأبيض أن ترامب ينوي إبلاغ الكونجرس بقرار رفع اسم السودان بعد أن قامت الخرطوم بتحويل مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب.وحث، ترامب، الكونغرس على تمرير تشريع لتفعيل شطب السودان من اللائحة.