بلغاريا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا اليومية

سجلت بلغاريا قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2243 من أصل أكثر من 7600 فحصا، إلى جانب 42 حالة وفاة.وأفادت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، بأن عدد المصابين حاليا في المستشفيات يبلغ 2130 من بينهم 149 مريضًا بحاجة إلى تلقي العلاج بوحدات العناية المركزة، مضيفة أن 296 شخصًا تعافوا من الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من المصابين حديثًا تليها بلوفديف وبلاجويفجراد.