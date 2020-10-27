معظمهم طلاب.. مقتل وإصابة 77 في انفجار مدرسة بباكستان

أعلنت باكستان، مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 70 آخرين معظمهم طلاب، جراء تفجير استهدف مدرسة دينية في دير كولوني بمدينة (بيشاور) غربي البلاد.ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن كبير مفتشي الشرطة منصور أمان قوله إن التقارير الأولية تشير إلى استخدام عبوة ناسفة تزن 5 كيلوجرامات في الانفجار.. مضيفا أنه تم تطويق المنطقة وأن فرق الشرطة تجمع الأدلة.وقال ضابط بارز في الشرطة "إن الانفجار وقع في مدرسة دينية خلال حصة لتعليم القرآن، حيث أخذ شخص ما حقيبة داخل المدرسة".