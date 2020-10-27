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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لليوم الثاني.. «فيكتوريا» الأسترالية تسجل صفر إصابات بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:48 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة في ولاية (فيكتوريا) الاسترالية عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالولاية الاسترالية بلغ 20 ألفا و343 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 817 حالة حتى الآن.

وكان حاكم الولاية دانييل أندروز قد أعلن أمس الأول الأحد، تخفيف القيود المفروضة على بعض أجزاء الولاية، حيث أنه سيتم اعتبارا من اليوم السماح بفتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة بالإضافة إلى إجراء حفلات التخرج من المدارس.

وحث أندروز سكان الولاية على الاستمرار في اليقظة واتباع القواعد وفعل الشيء الصحيح تجاه التعامل مع الفيروس، حيث أوضح أن الولاية أصبحت قريبة جدا من هزيمة هذا الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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