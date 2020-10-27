780 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 310 آلاف و952 حالة، فيما تم الإبلاغ عن 467 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني اليوم - أن حصيلة الوفيات بلغت 2452 حالة خلال الساعات السابقة، كما تم وضع 193 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.