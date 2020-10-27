أونكتاد: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا 49%

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هوى 49% في النصف الأول من 2020، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ويتجه صوب الانخفاض بما يصل إلى 40% في العام.وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الأوروبية تحولت إلى السلب للمرة الأولى على الإطلاق، لتنخفض إلى سالب سبعة مليارات دولار من 202 مليار دولار، بينما تراجعت التدفقات إلى الولايات المتحدة 61% إلى 51 مليار دولار.وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا هبط إذ أرجأت الشركات متعددة الجنسيات الاستثمارات للحفاظ على السيولة.وقال جيمس زان مدير قطاع الاستثمار والمشاريع في أونكتاد في مؤتمر صحفي "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بما يقرب من النصف... الأمر أكثر حدة مما توقعنا للعام ككل".وأضاف زان أنه من المتوقع أن تنخفض التدفقات بما يتراوح بين 30 و40% في العام الجاري وعلى نحو "معتدل" في 2021، بين خمسة وعشرة بالمئة.وتغطي الأرقام الاندماجات والاستحواذات العابرة للحدود، ومشاريع الاستثمار الجديدة كلية وصفقات تمويل المشاريع.وقال التقرير إن الدول الصناعية، التي عادة ما تشكل نحو 80% من التعاملات العالمية، تضررت بشدة، مع انخفاض التدفقات إلى 98 مليار دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ 1994.ومن بين الجهات الرئيسية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019، انخفضت التدفقات بشكل قوي في إيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا.وقال زان إن الصين خالفت الاتجاه العام. وأضاف "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها مستقرة تقريبا.بالنسبة للنصف الأول من العام فإن الانخفاض كان متواضعا حقا وفي الواقع بحسب أحدث البيانات، فإنه بالنسبة لأول تسعة أشهر ككل هذا العام زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين 2.5%".وقال زان إن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين كان في خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات التكنولوجية المتخصصة والأبحاث والتطوير.