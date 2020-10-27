رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أونكتاد: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا 49%

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هوى 49% في النصف الأول من 2020، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ويتجه صوب الانخفاض بما يصل إلى 40% في العام.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الأوروبية تحولت إلى السلب للمرة الأولى على الإطلاق، لتنخفض إلى سالب سبعة مليارات دولار من 202 مليار دولار، بينما تراجعت التدفقات إلى الولايات المتحدة 61% إلى 51 مليار دولار.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا هبط إذ أرجأت الشركات متعددة الجنسيات الاستثمارات للحفاظ على السيولة.

وقال جيمس زان مدير قطاع الاستثمار والمشاريع في أونكتاد في مؤتمر صحفي "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بما يقرب من النصف... الأمر أكثر حدة مما توقعنا للعام ككل".

وأضاف زان أنه من المتوقع أن تنخفض التدفقات بما يتراوح بين 30 و40% في العام الجاري وعلى نحو "معتدل" في 2021، بين خمسة وعشرة بالمئة.

وتغطي الأرقام الاندماجات والاستحواذات العابرة للحدود، ومشاريع الاستثمار الجديدة كلية وصفقات تمويل المشاريع.

وقال التقرير إن الدول الصناعية، التي عادة ما تشكل نحو 80% من التعاملات العالمية، تضررت بشدة، مع انخفاض التدفقات إلى 98 مليار دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ 1994.

ومن بين الجهات الرئيسية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019، انخفضت التدفقات بشكل قوي في إيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا.

وقال زان إن الصين خالفت الاتجاه العام. وأضاف "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها مستقرة تقريبا.

بالنسبة للنصف الأول من العام فإن الانخفاض كان متواضعا حقا وفي الواقع بحسب أحدث البيانات، فإنه بالنسبة لأول تسعة أشهر ككل هذا العام زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين 2.5%".

وقال زان إن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين كان في خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات التكنولوجية المتخصصة والأبحاث والتطوير.

موضوعات متعلقة

طولها مترين.. تفاصيل هجوم سمكة قرش على 3 سياح بمحمية رأس محمد

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

رسميًا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

«الصحة»: 167 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

مفاجأة صادمة لعشاق مشروبات الدايت

هل يؤثر لقاح «فيكتور» الروسى على الإنجاب؟

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب

الليلة.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» تضئ ساحة الهناجر مجددًا

حب الرسول دراما شعرية تقدمها فرقة كينونة المسرحية.. اليوم

«نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. الليلة