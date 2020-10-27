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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4166 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:25 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم تسجيل 4166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و247 وفاة في البلاد، مما يرفع العدد الرسمي للحالات إلى 895326 والوفيات إلى 89171.

ويقول مسؤولو الصحة إن‭ ‬من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50
ألفا.

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