ارتفاع إصابات كورونا بباكستان لـ329 ألفا و375

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 329 ألفا و375 حالة.وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و745 حالة.وأضاف المركز أنه تم تسجيل 144 ألفا و114 حالة إصابة في إقليم "السند" و103 آلاف و82 حالة في إقليم "البنجاب"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "بلوشستان" 15 ألفا و839 حالة وفي إقليم "خيبر بختونخوا" 39 ألفا و119 حالة، كما تم تسجيل 19 ألفا و181 حالة إصابة في العاصمة إسلام أباد و4 آلاف و191 حالة في إقليم "جيلجيت بالتستان"، بالإضافة إلى 3 آلاف و849 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.