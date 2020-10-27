الكويت تحصل على مليون جرعة من لقاح كورونا مطلع 2021

كشفت مصادر حكومية كويتية، عن وصول لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت مطلع العام المقبل، موضحة أن الدفعة الأولى من اللقاح، والتي ستبلغ نحو مليون جرعة، ستخصص للمواطنين، والعاملين في المجال الصحي والخطوط الأمامية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتلوها الشرائح الأخرى.وأوضحت المصادر – في تصريح لجريدة (القبس) الكويتية اليوم الثلاثاء - أن اللقاح سيكون من 3 شركات لها تجارب ناجحة وآمنة، وهي شركة أمريكية، وشركة أمريكية - ألمانية، وأخرى بريطانية - هولندية، مشيرة إلى أنه تم إنجاز الاتفاق مع الشركات الثلاث، لتكون الكويت من الدول الأولى بعد اعتماد استيراد اللقاح.وأضافت أن استيراد اللقاح سيحتاج مراحل عدة، تتضمن التصنيع، والتوريد، والشحن، مشددة على مأمونية اللقاح وعدم وجود أي أعراض خطيرة له عند التطعيم، والذي سيكون اختياريًا وليس إجباريًا.ولفتت المصادر إلى أن السيطرة على الفيروس تتطلب تطعيم كل شرائح المجتمع، من مواطنين ووافدين باللقاحات، وهو ما ستعكف على دراسته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الكويتي أمس، برئاسة وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح.وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قد أعلن أمس الاثنين، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة، وعضوية الجهات المعنية؛ لإعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع مراعاة القواعد والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الأمن الصحي في البلاد.