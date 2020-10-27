نشاط السيسى والمكاسب الاقتصادية تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها توجيه الرئيس بتحسين الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات وزيادة دعم تعليم أبناء تكافل وكرامة بالمدارس والجامعات مليار جنيه، وإبراز دور الإعلام في توعية المواطنين.وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء ياسر أبومندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.وأشارت الصحف إلى توجيه الرئيس السيسي بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم في هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة، بما فيها جهود تحديث الهيكل الإداري للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين.كما تناول الاجتماع البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة، وذلك في إطار سعى الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية، وبحيث يصبح هذا التحديث مكملًا للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات.وفي إطار اهتمامها بنشاط الرئيس ألقت الصحف الضوء، على توجيه الرئيس السيسي بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة، وبتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ومستشار الرئيس للشئون المالية، لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، وأيضا برامج التعليم المجتمعي.واستعرضت نيفين القباج موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 آلاف حضانة، فضلًا عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة.ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بإصدار تراخيص مؤقتة لكافة الحضانات غير المرخصة لحين تسوية أوضاعها، وذلك في ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلًا على مرحلة التعليم الأساسي.كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية في إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير سماعات لذوي الإعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي للطلاب من أبناء أسر "تكافل وكرامة".ووجه الرئيس السيسي بأن تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعات من أسر "تكافل وكرامة"، مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الأنشطة بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.وفي مجال الاقتصاد، أبرزت الصحف تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية؛ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 20 ألف مخبز بلدي يأتي تفعيلا لتوجه الدولة، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود، ترشيدًا لاستخدام السولار وتحقيقا للاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي كمورد طبيعي متوفر، فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز، وذلك باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بالمخابز البلدية محل السولار.جاء ذلك خلال حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية؛ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 20 ألف مخبز بلدي.وقال المهندس طارق الملا إنه سيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تضم المخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز الطبيعي وعددها 5 آلاف و625 مخبزا بلديا يتم توصيلها خلال ٦ شهور من أصل ٢٠ ألف مخبز مستهدفة على مدار المشروع، وتضم المرحلة الثانية المخابز التي تستخدم السولار، وليست قريبة من شبكات الغاز الطبيعي، وسيجرى توصيلها من خلال التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية وجهود التوسع في استهداف المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.ولفت إلى أن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا يسهم في عمل نقلة نوعية ويؤدي للاستمرار في خفض استهلاك السولار الذي شهدته البلاد مؤخرا بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو، موضحا أن ذلك يأتي نتيجة لتصحيح هيكل أسعار الوقود والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء محل السولار، كما أن التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ساهم كذلك في ترشيد معدلات استهلاك البوتاجاز.وأكد الملا أنه تم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمتابعة المشروع دوريا وتذليل أي تحديات وضمان الانتهاء في التوقيت الزمني المحدد، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية من الوزارات الثلاث ستعمل على المتابعة الميدانية والمتواصلة لإنجاز المشروع داخل المحافظات والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد.