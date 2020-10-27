اليوم.. اجتماع وزراء «خارجية» و«مياه» مصر والسودان وإثيوبيا

يجتمع وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، وذلك بعد ما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضى.وقال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى، إن الاجتماع يُعقد تنفيذا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السُداسى لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث الذى عُقد يوم 16 أغسطس الماضى، والذى كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.كما أعرب السباعى، عن تقديره للجهد الذى تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.وأعلن الرئيس رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي، عن أنه بعد مشاورات مكثفة مع رؤساء دول أطراف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، تستأنف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، اليوم الثلاثاء، بعد استراحة لمدة سبعة أسابيع.كما أعلن عن ترحيبه بالتزام الأطراف بمواصلة المفاوضات مسترشدا بروح التعاون وحسن النية والتسوية بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول .