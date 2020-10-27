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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:57 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.


وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 27-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.


 تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية وعلى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 


ويشهد اليوم ليلًا طقسًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة على جميع أنحاء البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة بمحافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الإسكندرية 27 20
وادى النطرون 28 19
طنطا 29 19
شبين الكوم 30 19
دمنهور 29 20
بلطيم 29 20
مطروح 25 19
السلوم 26 18
سيوة 28 17
بورسعيد 29 22
دمياط 28 19
الزقازيق 30 20
المنصورة 29 19
الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 30 20
رفح 28 20
رأس سدر 31 21
نخل 29 17
نويبع 32 24
طابا 30 22
كاترين 28 13
الطور 31 20
شرم الشيخ 33 25
الغردقة 32 24
مرسى علم 31 24
الفيوم 31 19
بنى سويف 31 18
المنيا 31 18
أسيوط 32 17
سوهاج 33 18
قنا 33 20
الأقصر 35 20
أسوان 36 22
إدفو 36 21
أبوسمبل 35 20
الوادى الجديد 33 18
شلاتين 31 24
أبورماد 31 25
حلايب 30 25
رأس حدربة 30 26

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