تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.





وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 27-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.





تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية وعلى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.