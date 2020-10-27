حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تتحسّن أوضاعك تدريجًا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية الآونة الأخيرة، وتحاول أن تنسيه الماضي الأليم.صحيًا: تقضي مع العائلة أوقاتًا سعيدة تخفف من تعبك النفسي وتصلك أخبار سارّة من قريب مسافر تزيد من ارتياحك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.