حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: قد تواصل عملية ناجحة، تحت تأثير المثلث الفلكي المائي بين القمر في الحوت والشمس من برجك الذي يهبك حلًا وانشراحًا بعد قلق وتوتر.عاطفيًا: عليك أن تقوم بما يتوجب تجاه الشريك، ولا سيما أن هناك بعض الحقوق المهدورة التي تزعجه.صحيًا: لا تخلط بين الأمور الحياتية والمهنية، وتفجر غضبك بوجه كل من تصادفه وتصاب بانهيار عصبي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.