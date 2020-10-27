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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
برج الميزان
برج الميزان
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يوحي هذا اليوم بجديد مفرح ومريح، وإذا تأخر يطل عليك قريبًا، وتؤدّي واجبك على أكمل وجه.

عاطفيًا: لا تجعل فرصة لقائك الحبيب تفوتك لأنه يخبّئ لك الكثير من الحبّ والمفاجآت السعيدة غير المتوقعة.

صحيًا: قد يتناهى إلى مسمعك خبر يتعلق بوضع صحي يجعلك قلقًا جدًا ويؤثر في صحتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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