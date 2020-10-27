الإعصار «مولاف» يضرب الفلبين ويخلف قتيلين و12 مفقودًا

ذكر مسؤولون فلبينيون أن الإعصار "مولاف" ضرب البلاد اليوم الثلاثاء مخلفًا قتيلين على الأقل وفقدان 12 صيادًا، بينما انقلب عشرات القوارب جراء العواصف في البحر.وأفاد المكتب الوطني للحد من خطر الكوارث بانقلاب نحو 30 قارب صيد قبالة إقليمي باتانجاس وباتان، بعد أن ضربتها أمواج ضخمة.وضرب مولاف الساحل الشرقي من البلاد يوم الأحد متسببًَا في هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية أسقطت خطوط كهرباء وأشجار وأسطح مبان.وقال مكتب الأرصاد إن الإعصار مصحوب برياح سرعتها 140 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 170 كيلومترا بينما يتحرك غربًا بسرعة 25 كيلومترًا في الساعة باتجاه فيتنام.وذكر مسؤولون محليون أن أكثر من 150 ألف شخص كانوا قد اضطروا إلى الفرار من منازلهم في المناطق المتضررة، بدأوا في العودة مع تحسن الطقس.لكن لا تزال الكثير من المناطق بدون كهرباء حيث عرقلت الفيضانات عمل فرق الطوارئ ومنعتها من الوصول إلى بعض المناطق لإصلاح أعمدة وخطوط الكهرباء التي أسقطتها الرياح.يشار إلى أن مولاف هو الإعصار المداري الـ 17 الذي يضرب الفلبين خلال هذا العام وتتعرض البلاد لنحو 20 إعصارًا في المتوسط كل عام.