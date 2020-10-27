واشنطن ترحب بتصفية قيادى بـ«القاعدة» فى أفغانستان

رحبت الولايات المتحدة بتصفية قوات الأمن الأفغانية أحد القادة البارزين في تنظيم "القاعدة".وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الإثنين: "نثمن كل التثمين العملية الناجحة للقوات الأفغانية التي استهدفت القيادي البارز في "القاعدة" أبو محسن المصري".وأضاف البيان أن تصفيته تعتبر "خبرا جيدا في ما يخص محاربة "القاعدة" وحرمانها من الملاذ الآمن في أفغانستان".وكانت قوات الأمن الأفغانية قد أعلنت عن القضاء على المصري أثناء عملية أمنية في ولاية غزني شرق البلاد.يذكر أن المدعو حسام عبد الرؤوف الذي لقب بأبي محسن المصري، كان على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بصفته أحد القياديين البارزين في تنظيم "القاعدة".