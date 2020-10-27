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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ الأمريكى» يصوت على عضوية إيمى كونى باريت بالمحكمة العليا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:48 ص
إيمى كونى باريت
إيمى كونى باريت
وكالات
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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين إيمي كوني باريت مرشحة الرئيس دونالد ترامب، عضوًا في المحكمة العليا.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن جميع النواب الذين ينتمون للحزب الديمقراطي صوتوا بـ«لا»، وكذلك صوتت السناتور الجمهوري سوزان كولينز.

ورشح الرئيس ترامب باريت خلفًا للقاضية الراحلة روث بادر جينسبورج، ومن شأن تثبيتها في المنصب أن يمنح المحافظين غالبية 6 أصوات، مقابل 3 في أعلى هيئة قضائية أمريكية.

ويحذر الديمقراطيون من أن باريت قد تصوت لصالح إلغاء نظام الضمان الصحي «أوباما كير»، الذي ساهم في حصول ملايين الأمريكيين على ضمان صحي، وربما تنسف قرارًا تاريخيًا يعود للعام 1973 يضمن الحق في الإجهاض.

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