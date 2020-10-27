«ذا روك» يتذوق دمه بعد إصابته فى الجيم (فيديو)
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:53 ص
وكالاتطباعة
تداول مقطع فيديو للممثل دواين جونسون المعروف باسم ذا روك، وهو يجرح نفسه بسلسلة ضخمة أثناء التمرين، ليقوم بعدها بتذوق دمه بيده، وذلك وفقا لقول المأثور القديم "لا ألم، لا ربح".
"ذا روك" البالغ من العمر 48 عامًا، ظهر في "فيديو" بينما كان الدم يسيل من جرح تحت حاجبه، عبر حسابه بموقع انستجرام قائلًا: "في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان، تشتد الأمور هنا في تلك الجنة الحديدية، لكننا لا نعزف نغمات ولا نردد أغاني الأطفال".
قام بعدها الممثل "ذا روك " بالاستمرار في الجيم قبل أن يمرر إصبعه عبر الجرح ويتذوق دمه ويقول: "هذا جيد"، وعلق: "تذوق دمك، واستمر في التدريب وخياطته لاحقًا قواعد المكان، ويمكنني أن أؤكد مذاق دمي مثل التيكيلا أو الصلصة الحمراء".
من جانب آخر، واصل الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، استعداده لفيلم "Black Adam" بممارسة التمارين الرياضية داخل صالة الجيم، الأحد، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين له خلال المران، مؤكدا أن التدريب يعد مصدر إلهام بالنسبة له، مضيفا: "ممتن للطحن".
"ذا روك" البالغ من العمر 48 عامًا، ظهر في "فيديو" بينما كان الدم يسيل من جرح تحت حاجبه، عبر حسابه بموقع انستجرام قائلًا: "في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان، تشتد الأمور هنا في تلك الجنة الحديدية، لكننا لا نعزف نغمات ولا نردد أغاني الأطفال".
قام بعدها الممثل "ذا روك " بالاستمرار في الجيم قبل أن يمرر إصبعه عبر الجرح ويتذوق دمه ويقول: "هذا جيد"، وعلق: "تذوق دمك، واستمر في التدريب وخياطته لاحقًا قواعد المكان، ويمكنني أن أؤكد مذاق دمي مثل التيكيلا أو الصلصة الحمراء".
من جانب آخر، واصل الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، استعداده لفيلم "Black Adam" بممارسة التمارين الرياضية داخل صالة الجيم، الأحد، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين له خلال المران، مؤكدا أن التدريب يعد مصدر إلهام بالنسبة له، مضيفا: "ممتن للطحن".
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We ain’t playin’ tiddlywinks and we ain’t reciting nursery rhymes - it’s called the #ironparadise for a reason and things get extremely intense. Threw around my 50lb chains ⛓ for a drop set - I got lumped up and need stitches 😂🧵 Taste your blood, keep training and stitch up later - rules of the house. And I can confirm my blood tastes like Teremana, calluses and BlaMoan (black and samoan) Hot Sauce🩸🤣😈💪🏾 Have a productive week, my friends - keep it light and a lil’ fun, but get after it like a MF. #teamchaingang #blamoanhotsauce