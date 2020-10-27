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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ذا روك» يتذوق دمه بعد إصابته فى الجيم (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:53 ص
ذا روك
ذا روك
وكالات
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تداول مقطع فيديو للممثل دواين جونسون المعروف باسم ذا روك، وهو يجرح نفسه بسلسلة ضخمة أثناء التمرين، ليقوم بعدها بتذوق دمه بيده، وذلك وفقا لقول المأثور القديم "لا ألم، لا ربح".

"ذا روك" البالغ من العمر 48 عامًا، ظهر في "فيديو" بينما كان الدم يسيل من جرح تحت حاجبه، عبر حسابه بموقع انستجرام قائلًا: "في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان، تشتد الأمور هنا في تلك الجنة الحديدية، لكننا لا نعزف نغمات ولا نردد أغاني الأطفال".

قام بعدها الممثل "ذا روك " بالاستمرار في الجيم قبل أن يمرر إصبعه عبر الجرح ويتذوق دمه ويقول: "هذا جيد"، وعلق: "تذوق دمك، واستمر في التدريب وخياطته لاحقًا قواعد المكان، ويمكنني أن أؤكد مذاق دمي مثل التيكيلا أو الصلصة الحمراء".

من جانب آخر، واصل الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، استعداده لفيلم "Black Adam" بممارسة التمارين الرياضية داخل صالة الجيم، الأحد، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين له خلال المران، مؤكدا أن التدريب يعد مصدر إلهام بالنسبة له، مضيفا: "ممتن للطحن".

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