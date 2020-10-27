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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عالم إيطالى: من الأفضل حاليًا تجنب وسائل النقل العام

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:48 ص
وسائل النقل العام
وسائل النقل العام
وكالات
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أوصى مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا شمال إيطاليا أندريا كريزانتي، بتجنب مترو الأنفاق، ووسائل النقل العام لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

وقال: "إن استوجب الأمر، فمن الأفضل استخدام المترو مع التقيد بارتداء كمامة جيدة من نوع (Ffp2)، رغم أنها باهظة الثمن ولا يستطيع الجميع شراؤها يوميا".

وأضاف: "بافتراض عدم إمكانية تحسن وسائل النقل، وتعذر تجنبها على الجميع.. كل ما يجب فعله هو ارتداء كمامة أو الكمامة الجراحية لدى استخدام وسائل النقل العام، وتعقيم اليدين بمجرد الخروج منها، والبقاء هادئين على متنها قدر الإمكان".

وأضاف: "الملاهي الليلية حيث يقف كثير من الناس ويشربون، تعد خطيرة، لأن الكحول يغير سلوكهم أيضًا، فيتم إضعاف وسائل الدفاع الشخصية".

وكتجربة شخصية، تحدث كريزانتي عن عاداته الصحية للوقاية من العدوى وقال: "أنا شخصيًا أحاول توخي الحذر تجنب الأماكن المزدحمة والتردد على الأماكن المفتوحة فقط وقد قللت من الزيارات المنزلية بين الأصدقاء أيضا".

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