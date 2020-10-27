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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء ألبانيا: ترحيل 5 مواطنين ألبان من معسكر سورى إلى العاصمة تيرانا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
إيدي راما
إيدي راما
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قال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، إن 4 أطفال وامرأة التحقوا مسبقًا بجماعات إرهابية في سوريا والعراق يُجرى ترحليهم في الوقت الحالي من معسكر سوري إلى العاصمة تيرانا.

وأوضح راما -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- أن مفاوضات إعادة هؤلاء الأفراد الخمس استمرت 12 شهرًا، مضيفًا أن حكومته تأمل كذلك في تأمين عودة الرعايا الألبان الآخرين العالقين في سوريا في ظروف مماثلة.

وأشارت "إيه بي سي نيوز" إلى أن هؤلاء الأفراد نُقلوا إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، ومن المقرر إعادتهم إلى تيرانا الثلاثاء.

وتابع راما أن الأفراد الخمسة جميعهم كانوا في مخيم الهول للاجئين شمالي سوريا.

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