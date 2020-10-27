الليلة.. عرض فيلم «the machinist» بجزويت الإسكندرية

ينظم مركز جزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض الفيلم الروائي الطويل "the machinist" من بطولة كريستيان بيل وإخراج براد أندرسون. الفيلم من إنتاج عام 2004 وتبلغ مدة عرضه 101 دقيقة.تدور أحداث الفيلم حول "تريفور" الذي يعاني من أرق مزمن٬ يلازمه منذ ما يقارب من عام، فتجعله قلة النوم يرى رجل ذو وجه مشوه في المصنع لا يراه غيره، ويجد ملاحظات مكتوبة على الثلاجة، مما يجعله يشك في سلامة قواه العقلية.يعقب عرض الفيلم محاضرة بعنوان "اضطرابات النوم" ويتحدث فيها د.جيداء مكي٬ أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة الإسكندرية.هذا وتتطرق المحاضرة إلي التعريف باضطرابات النوم هي أمراض ينتج عنها تغيرات في طريقة النوم.ماهي علامات اضطرابات النوم؟ وأعراضها؟ ماهي أنواع اضطرابات النوم ؟ وإلى أي مدي تؤثر على سلوكيات وردود أفعال من يعاني منها؟ هل هناك اضطرابات نوم مؤقتة؟ ماهي أسبابها؟ كيف تستطيع تجاوزها؟ هل من الممكن أن تتحول اضطرابات النوم المؤقتة إلى مشكلة مزمنة؟.