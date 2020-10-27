«مينيسوتا» تعلن تفشى كورونا بعد 3 تجمعات انتخابية لترامب

أبلغت ولاية مينيسوتا الأمريكية عن إصابات بفيروس كورونا، مرتبطة بتجمعات انتخابية للرئيس الأمريكي ترامب عقدت في شهر سبتمبر الماضي.وكشفت وزارة الصحة في مينيسوتا، أنه تم تتبع ما لا يقل عن 21 إصابة بالفيروس رصدت في تجمع انتخابي في بيميدجي في 18 سبتمبر، وخلال خطاب لنائب الرئيس مايك بنس في 24 سبتمبر في مينيابوليس، ومؤتمر عقده ترامب في 30 سبتمبر في دولوث.وفقا لمنتج شبكة CNN الذي حضر الحدث، كان هناك ما لا يقل عن 2000 شخص في الحضور. وبناء على تتبع المخالطين من قبل وزارة الصحة بالولاية، تم تحديد ما لا يقل عن 16 حالة، بما في ذلك حالتان في المستشفى.يذكر أنه في الشهر الذي تلا التجمع، بلغ متوسط ​​الحالات الجديدة لمدة سبعة أيام في مقاطعة بلترامي، حيث تقع بيميدجي، 2.85 حالة جديدة يوميا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.وفي يوم المسيرة، ارتفعت حالات الإصابات اليومية إلى 3، ولكن بعد أربعة أسابيع، زاد متوسط ​​معدلها إلى أكثر من أربعة أضعاف، ليصل إلى ​​14.57 حالة جديدة يوميا.