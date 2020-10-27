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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«وما خفى كان أعظم» جديد دار النخبة للكاتبة شروق كمال

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:06 ص
وما خفى كان أعظم
وما خفى كان أعظم
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن دار النخبة رواية «وما خفي كان أعظم»، للكاتبة شروق كمال مدبولي، والتي في 50 صفحة من القطع المتوسط.

استخدمت المؤلفة لغة بطلة الرواية التي تعاني من تلعثم في الكلام فجاءت بعض الكلمات مجزأة أو غير كاملة، وذلك ليشعر القارئ وكأنه متعايش مع البطلة ويسمع طريقة حديثها من خلال القراءة.

تقول الكاتبة، في المقدمة، إن هذه القصة تتحدث عن فتاة تعرضت لظروف صعبة، وصدمات في حياتها إلى أن يدخل (هشام) حياتها، ليساعدها على مقاومة استسلامها للظروف.

وتتناول الرواية في قالب اجتماعي إقامة العدل حتى لو طال الزمن، كما تتناول معاني أخرى مثل التسامح والمحبة والرحمة.

وتقول المؤلفة في روايتها: "ليس من المهم من أجل شخص لكي نعيش حياتنا. لقد توفى والدي وأنا في الثانية عشر من عمري. وفكرت ألا أكمل دراستي وأشتغل لكي أصرف على والدتي وإخوتي، كنت أحب والدي جدًا، ولكني كنت متأكدًا أنه سوف يكون فخورًا بي إذا أكملت تعليمي وأصبحت كما أريد".

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الثقافة

«وما خفى كان أعظم» جديد دار النخبة للكاتبة شروق كمال

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