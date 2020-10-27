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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«توتا» يكشف كواليس «الخطة العايمة» على راديو 9090

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
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تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، في السادسة مساء غد الثلاثاء ببرنامج "الراديو بيضحك"، عبر أٓثير الراديو 9090 الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا"، أحد أبطال وصناع فيلم "الخطة العايمة" المعروض حاليا بدور العرض.

ويكشف "توتا" كواليس العمل، وكيف بدأت الفكرة، وأبرز المواقف التي جمعته بأبطال الفيلم ، فضلًا عن علاقة الصداقة التي تجمع الكثيرين منهم.

ويتحدث توتا عن "الخطة العايمة" وكيف أثبت نجاحاته في دول الخليج خاصة بالمملكة العربية السعودية، ونجح في تحقيق 5 ملايين جنيه خلال 3 أيام عرض فقط، لتصل إجمالي إيراداته محليا وخليجيا إلى قرابة الـ11 مليون جنيه.

ويكشف "توتا" عن الكثير من المواقف الطريفة التى حدثت فى كواليس تصوير الفيلم مع على ربيع، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وبيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، ودد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى والمخرج معتز التوني.

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