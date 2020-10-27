اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة عمل «فن المكرمية» ببيت السنارى

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء٬ ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ فعاليات ورشة عمل مجانية للسيدات تحت عنوان أعمال فنية بـ "خيط المكرمية"٬ وتقوم على الورشة عبير المصيلحي، مدربة اشغال وفنون يدوية محترفة.تركز الورشة على أعمال خيوط المكرمية من خلال حبك الخيوط والحبال بطريقة فنية تضفي عليها مظهرًا جماليًا، وكذلك كيفية استخدام المكرمية في الستائر والحقائب والقلائد وغيرها. بالإضافة إلى معرفة الأدوات والخامات المطلوبة وابتكار أفكار وتصميمات جديدة.وتعقد الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.