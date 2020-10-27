قريبًا.. «من أجل ليلة حب» فى نسختها العربية عن دار خطوط

تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال٬ النسخة العربية لرواية "من أجل ليلة حب" للكاتب الفرنسي إميل زولا٬ ترجمة اسكندر حبش. والتي كانت قد صدرت للمرة الأولى بالفرنسية عام 1883.إميل زولا، روائي غير عادي. على الأقل يجيد أن يروي لنا قصة، تسيطر علينا، وتترك أنفاسنا محبوسة، لنعرف النهاية. يعرف أيضًا كيف يطرح قضاياه الاجتماعية، ليوصل لنا رسالته، وإذا ما بقيت هذه الرسالة حاضرة في ذاكرتنا، فلأنه يجيد فن القص.تنتمي "من أجل ليلة حب" إلى ما يمكن تسميته بالجريمة العاطفية، وليست هي المرة الأولى التي يعالج فيها إميل زولا، هكذا موضوع، إذ سبق له في روايته العظيمة "تيريز راكان" أن تطرق إلى موضوع مماثل عبر سبره أغوار امرأة زانية، تصل بها الحال إلى الجريمة.