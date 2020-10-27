«لونُ الغد» جديد لـ طالب الرفاعى عن منشورات المتوسط

صدر حديثا عن منشورات المتوسط، "لونُ الغد - رؤية المثقف العربي لـ «ما بعد كورونا»"من تأليف طالب الرفاعي. وهو دراسة استشرافية لمآل الأوضاع الراهنة وتأثيرها في العالم مستقبلًا من وجهةِ نظر 88 مثقَّفًا عربيًَّا.الكتاب محاولة للإجابة حول تساؤلات عالم ما بعد الكورونا٬ ومن بينها: متى سينتهي هذا الوباء العالمي؟ كم من البشر سيحصد في طريقه؟ أيّ أثمان مالية خيالية باهظة ستصرفها الدول لمواجهته؟ وكيف ستتمكَّن من ترقيع اقتصادياتها؟ وأيّ حياة ستكون بعد كورونا؟ وأخيرًا: هل عالم ما بعد كورونا سيكون هو ذاته ما كان قبله؟أجاب على سؤال الدراسة (88 مشاركًا) من 19 دولة عربية، قسَّمَ الكاتبُ إجاباتهم إلى ثلاثة أقسام: متفائلين، ومتشائمين. وقد تمحورت أسئلة وإجابات ورؤى الكتاب حول ثلاث قضايا، هي: حال الإنسان العربي، السيادة العالمية، الفكر والثقافة والإبداع، لينظر طالب الرفاعي في مآلات هذه اللحظة الكونية ويصلَ بين الأفكار والرؤى عربيَّا وعالميَّا محاولًا استشراف اللَّون الذي سيكون عليه غدُ البشرية.