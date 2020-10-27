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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 263 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 263 حالة وفاة و15726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت الأرقام ارتفاعًا من ناحية الإصابات والوفيات على أساس يومي، إذ أعلن الأحد عن تسجيل 13493 إصابة و231 وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 5.4 مليون مصاب منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 157397 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.

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