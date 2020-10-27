السودان: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، أنه تم تسجيل الحالتين في كلٍ من ولايتي الخرطوم، والجزيرة (وسط)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 563 عينة، سُجلت من بينها الحالتان.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و744 حالة، بينها 837 وفاة، و6764 شخصًا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.