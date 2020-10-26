السيطرة على حريق التهم مقاعد مدرسة بكفر شكر

تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في تشوينات المقاعد المدرسية وبعض الأخشاب أعلى سطح مسجد المدرسة التجارية بكفر شكر، مما أسفر عن احتراق التشوينات والتهام النيران سقف المكان.وتلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، إخطارًا من المقدم ناصر الجمال، نائب مأمور المركز، بنشوب حريق بالمدرسة التجارية بدائرة المركز.وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، واللواء عمر حرب مدير الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحادث، ومن ثم السيطرة على النيران ومنع امتداده لمبانى الفصول والإدارة بالمدرسة.وتبين من المعاينة التي أجراها المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، أن الحريق شب أعلى سقف من الجمالون الفايبر يغطي مسجد المدرسة ويستخدم في تشوين المقاعد المتهالكة والأخشاب وبعض الرواكد الخشبية الخاصة بالمدرسة ويستخدم كمخرن، وتبين وجود أسلاك كهربائية تمر فوق هذا السطح ومن المرجح أن يكون نشب بها ماس كهربائي تسبب في الحادث.وأكدت المعاينة أن الحريق وقع في مكان بعيد عن مبنى الإدارة والفصول ولم تصل إليها النيران كما أنه لا توجد خسائر في الأرواح أو إصابات.