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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الاتصالات: خطة لتدريب 150 ألف شاب رقميًا بتكلفة 500 مليون جنيه

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:17 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن، تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" يستهدف بناء الكوادر البشرية من الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وإعداد أجيال للمستقبل، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بأهمية توفير الدعم الكامل لمنظومة التدريب التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدولة تتحمل تكلفة التدريب عن الشباب، موضحًا أن ميزانية برامج التدريب التي تنفذها الوزارة خلال العام المالي الحالي تتجاوز ٥٠٠ مليون جنيه لنحو ١٥٠ ألف شاب من خلال مبادرتي مستقبلنا رقمي ومصر الرقمية.

وأشار الوزير إلي أن، المستهدف إعداد الكوادر المصرية للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية وتأهيل الشباب للعمل في كافة الشركات العالمية وخاصة بالسوق الأوروبي والأمريكي، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من الشباب على التسجيل في هذه المبادرات الرئاسية.

وأوضح الوزير أن، مبادرة مصر الرقمية تستهدف خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات في حين تستهدف مبادرة مستقبلنا رقمي ١١٥ ألف شاب من عمر ١٨-٣٥ عامًا في جميع التخصصات والمجالات الأخرى والتي ستؤدي إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية على المهارات والتكنولوجيات الحديثة.

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