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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 119 مليون صادرات مصر لسويسرا في 7 أشهر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:47 م
صادرات مصر
صادرات مصر
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صادرات مصر لدولة سويسرا إلى حدود 119 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2020، مقابل 12.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 106.2 مليون دولار خلال عام بنسبة 837%.

أضاف تقرير الإحصاء أن واردات مصر من سويسرا بلغت 553 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 549.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.8 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم تراجعت إلى حدود 37.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت الصادرات لجملة دول العالم من 18.2 مليار دولار لـ16 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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