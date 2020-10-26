رئيس «الأسقفية» يعلن تأييده لقرار شيخ الأزهر بمقاضاة «شارلي إبدو»

أعرب الدكتور منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا عن تأييده ودعمه لقرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقاضاة صحيفة شارلي ايبدو، على خلفية نشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.وقال المطران منير حنا في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏حرية التعبير يجب أن لا تستخدم فى إيذاء مشاعر الأخوة في الإنسانية، السخرية من الرموز الدينية لا تعد حرية تعبير إنما هي تحريض للكراهية التى تقسم وتهدم المجتمعات".وتابع حنا قائلا: "أؤيد قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومجلس حكماء المسلمين فى مقاضاة صحيفة تشارلى إبدو".وكان فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين قد اتخذ قرارا اليوم الإثنين عقب ترأسه اجتماع مجلس حكماء المسلمين بتشكيل لجنة من خبراء قانون دولي لمقاضاة جريدة شارلي إبدو الفرنسية، لإساءتها لنبي الرحمة.