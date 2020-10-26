مرشحو الإعادة في انتخابات سوهاج: مصطفى سالم الأول بالأصوات

أعلنت اللجنة الرئيسية للانتخابات في محافظة سوهاج أسماء المرشحين الفائزين في الجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب والمقرر أن يدخلوا جولة الإعادة، وجاء النائب السابق والمرشح الحالي مصطفى سالم في المركز الأول ليس على مستوى دائرته الانتخابية فقط، إنما على مستوى سوهاج بالكامل حيث حصل على 31882 صوتًا ضمن مرشحي الدائرة الرابعة.وتأهّل في هذه الدائرة، التى تضم طهطا وطما وجهينة لدخول جولة الإعادة مصطفى سالم ونشأت فؤاد عباس 23116 صوتًا، وإبراهيم خليفة أبودوح 30500، إيهاب مصلح أبو عقيل 28326، مصطفى حسين أبو دومة21610، صلاح شوقي 18607.وفي دائرة أخميم وساقلتة وصل لجولة الاعادة زكريا حسان وحصل على 27532، أحمد جاد الرب 18368، عفيفي الشريف 17180، محمد لبيب 16934.وسيدخل جولة الإعادة في دار السلام جابر الطويقي وحصل على 10096، أحمد عبدالسلام قورة16359، اما المنشاة ففيها الاعادة بين كل من عاطف كعربان14326، اسماعيل مظهر أبوكريشة 11038، وفى دائرة سوهاج جاء حاتم مبارك 21952، محمد فقير19521، حازم حمادي19021، أحمد عواجة17759.وفي مركز جرجا والعسيرات جاء ياسر نصر 25564 وخليفة رضوان 19212 وعبدالمنعم أبوالفتوح 14213 وإسماعيل الطهطاوي11806.وفي المراغة اللواء أحمد أبو الدهب 15090، رفعت شكيب 10123، والبلينا محمود أبو الخير22735، نور أبو ستيت 16908، يوسف أبوحمودي 15665، وحمدي شاهين 13673.